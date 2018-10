Viaggio attraverso la ceramica 2018-2019, edizione speciale del ventennale. Riggiòla; I lava you; POTLATCH

La prima scelta di concorso -a inviti- riguarda il materiale, il supporto da smaltare. Che non sarà l’argilla. Perché Vietri sul Mare non è solo una città della ceramica. È stata e in parte è anche una città delle “arti del fuoco”: basti pensare alla passata attività manifatturiera vetraria e a quella del ferro battuto. E oggi, per entrare in argomento, alla presenza di laboratori che realizzano artefatti in pietra lavica maiolicata. Una materia e una tecnica ornamentale dalla resa prestazionale ed estetica notevoli, davvero tipiche della regione del Vesuvio -mentre sono di fatto scomparse le cave d’argilla locale- e di grande appeal a livello nazionale e internazionale. Inoltre moltissimi artieri locali sono in grado di cimentarsi in questo tipo di prodotto, perché al di là del supporto lapideo, il procedimento decorativo resta ceramico. Infine i manufatti realizzati con questa tecnica hanno nel settore dell’arredamento di esterni, di interni e nell’arredo urbano sempre maggiore successo commerciale, il che resta, anche per una manifestazione culturale come il Viaggio, un obbiettivo fondamentale.