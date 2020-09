Viadotto Gatto, Ventura (Verdi): serve segnaletica luminosa.

Nonostante ripetute segnalazioni scritte e verbali, la situazione ad oggi sul Viadotto Gatto è sempre la stessa ed è, pertanto, diventata intollerabile.

Oltre alla totale assenza di illuminazione pubblica, non è stato ancora rimosso il cordolo -oggetto di continui incidenti- essendo lo stesso non visibile ai più. Inoltre, quasi ogni giorno, persiste una continua percorrenza in divieto di accesso delle autovetture provenienti da Vietri

Sul Mare verso via Indipendenza poiche’ -anche in questo caso- il segnale è poco distinguibile: al riguardo si suggerisce l’installazione di una segnaletica luminosa e dalle dimensioni più grandi.