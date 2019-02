Si informa che, al fine di eseguire lavori di pulizia ed espurgo delle caditoie presenti sul Viadotto Gatto, nel tratto compreso tra Villa Poseidon e via Ligea è istituito il transito a senso unico alternato per tutti i veicoli, per tratti secondo l’avanzamento dei lavori, dalle ore 8.30 di domenica 10 febbraio e sino al termine previsto nella stessa giornata.