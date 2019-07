Verso Nuovi Orizzonti, lunedì 15 a Palazzo di Città.

Lunedì 15 Luglio 2019 alle ore 11:00, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del progetto “Verso Nuovi Orizzonti”, approvato dalla Regione Campania in relazione all’avviso pubblico S.V.O.L.T.E., progetto in partenariato tra l’Ambito Territoriale S5 – Comuni di Salerno e Pellezzano (soggetto capofila), l’Ente di Formazione Formamentis e l’Associazione Spaziodonna di Salerno. Interverranno Nino Savastano, Assessore ai servizi sociali del Comune di Salerno e presidente del Coordinamento Istituzionale Ambito S5, Vilma De Sario Tabano, presidente di Spaziodonna, Fausta Angrisani, psicoterapeuta del C.A.V. (Centro AntiViolenza) “Linearosa” di Salerno e Noemi Napoli di Formamentis..

Lunedì 15 Luglio 2019 alle ore 11:00, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città a Salerno, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del progetto “Verso Nuovi Orizzonti”, approvato dalla Regione Campania in relazione all’avviso pubblico S.V.O.L.T.E. – Superare la Violenza con Orientamento, Lavoro, Tirocini, Esperienze formative. Il Progetto è finalizzato ad interventi di sostegno per l’inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di violenza e di tratta ed è realizzato, in partenariato tra loro, dall’Ambito Territoriale S5 – Comuni di Salerno e Pellezzano (soggetto capofila), l’Ente di Formazione Formamentis e l’Associazione Spaziodonna di Salerno che gestisce il Centro Antiviolenza “Linearosa”. Durante la conferenza stampa sarà presentato, nei dettagli, il programma di tirocini presso alcune aziende (preceduto da corsi di orientamento e formazione), destinato a cinque donne scelte tra quelle già in carico presso il C.A.V. “ Linearosa”.

