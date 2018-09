Verso il Natale, già tante ghiotte novità per i rivenditori gourmet Ascolese.

Solo un Natale “dolce” resta indimenticabile. Per questo motivo i maestri pasticcieri di casa Ascolese prestano tanta attenzione al loro ambizioso progetto di condividere il più possibile le proprie ghiotte ricette natalizie riservando ai negozi alimentari e attività gourmet di tutta Italia condizioni davvero vantaggiose per la rivendita dei panettoni artigianali e degli altri prodotti tipici natalizi Ascolese.

Diventare un rivenditore Ascolese conviene:

Nella propria offerta le migliori produzioni artigianali dei dolci italiani. Solo a Natale 2017 il panettone artigianale tradizionale Ascolese è stato premiato al primo posto sia a RE Panettone, Milano che ad Una Mole di Panettoni , Torino , e figura nelle migliori top ten gastronomiche d’Italia.

Piena autonomia di scelta su tutto il catalogo.

Listino riservato.

Visibilità ad ogni negozio-rivenditore Ascolese sul sito panificioascolese.it nella sezione “TROVA RIVENDITORE”.

Il gusto Ascolese nasce da una ricetta semplice ma infallibile: una tradizione pasticcera coltivata con passione, una sapiente selezione degli ingredienti, rigorosi processi di lavorazione e minuziosa cura per i dettagli. Una filosofia di lavoro che ha portato il nome Ascolese ad essere sinonimo di eccellenza nel campo dei dolci artigianali.

Il panettone artigianale Ascolese è un prodotto tutto al naturale, senza alcun conservante o additivo chimico. Lievitato per oltre 36 ore e prodotto con ingredienti scelti è, non solo classico, anche reinterpretazione della ricetta tradizionale in chiave moderna ed originale.

Ma dal laboratorio Ascolese non solo panettoni, anche cantucci, babà in vasocottura e altre irresistibili leccornie.

Diventando un rivenditore Ascolese si entra in un mondo dolcemente esclusivo, quello delle migliori produzioni artigianali dei dolci italiani. Una ghiotta opportunità per aumentare le vendite scegliendo le dolcezze artigianali più adatte al proprio locale.

