Velia per i più piccoli, laboratorio tessile venerdì 26.

Velia per i più piccoli



ore 10.00 venerdì 26 aprile

Dopo una piccola spiegazione sulla storia dell’arte della tessitura, i bambini utIlizzando dei telai insoliti inizieranno a tessere con filati colorati, rametti, pezzi di stoffa e tutto quello che verrà messo a loro disposizione per dar vita alla loro prima opera di FiberArt . In questo modo si intende approfondire la conoscenza delle diverse tipologie di materiali impiegati, oltre a permettere ai bambini di sperimentare insieme le regole e la creatività per la realizzazione di manufatti tessili.

modalità di svolgimento:

Ogni attività si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Prenotazione obbligatoria per tutte le attività in programma.

I laboratori sono a cura di operatori specializzati. I manufatti realizzati durante le attività resteranno in omaggio ai bambini.

costo laboratori:

dai 5 anni in poi – 5 euro

costo ingresso al sito: € 3,00, ridotto € 1,50, gratis al di sotto dei 18 anni

info e prenotazioni entro il 25 aprile

0974271016 _ velia@arte-m.net _ Bookshop – biglietteria Velia

339 2571712 _ effettorete@gmail.com _Effetto Rete cooperativa sociale

--