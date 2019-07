Vandalizzata tomba di Cecchino Cacciatore, Casciello: atto vergognoso ed inquietante.

“Vergognoso e inquietante l’oltraggio alla memoria di Cecchino Cacciatore. Alla sua famiglia va tutta la mia più sincera solidarietà”. Lo afferma l’onorevole Gigi Casciello, deputato di Forza Italia, nel commentare quanto accaduto presso il cimitero di Salerno dove ignoti hanno asportato la testa bronzea dalla tomba dell’ex parlamentare, “una figura simbolo della storia e della politica non solo cittadina al di là delle specifiche appartenenze politiche che pure mi vedono distante”.

“Difficile pretendere rispetto dai ladri – prosegue il parlamentare Casciello -. Doveroso, invece, è invocare controlli e attenzione, nella struttura di Brignano, da parte di chi è preposto a garantire la sicurezza, per fare in modo che in questo tempo disadorno si lascino in pace almeno i morti”.