Uova di Pasqua solidali di Intersos, sabato 6 e domenica 7 in 5 punti tra Salerno e Provincia.

L’appuntamento è per sabato 6 e domenica 7 aprile 2019 in ben cinque località della provincia di Salerno.

Cinque piazze per incontrare le comunità, promuovere la mission dell’organizzazione umanitaria, far conoscere i luoghi dove opera e le persone che quotidianamente sostiene.

In cambio di un contributo minimo di €12.00 si potrà portare a casa un uovo di cioccolato, fondente o a latte. I fondi raccolti saranno destinati ai bambini soli che vivono in realtà di guerra e di carestia nel mondo.

“Siamo contentissimi di aver intrapreso questo nuovo impegno” commenta la neo coordinatrice del Comitato Rosa Piecoro “destinato al sostegno a mamme e bambini che si trovano a vivere in zone di guerra o di disastri naturali. L’uovo di cioccolato può essere non solo un momento di dolcezza, ma anche di aiuto a chi nelle guerre paga il conto più alto in termini di vita e crescita: i bambini. Gli stand saranno anche un momento di incontro e di conoscenza per tutti quelli che vogliano operare nel campo umanitario come volontari, una esperienza importante e significativa che tutti dovrebbero fare una volta nella vita.

Gli stand saranno presenti: