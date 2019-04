Uova di Pasqua Solidali ai bambini di Sant’Eustachio lunedì 15 con Intersos.

L’appuntamento è per lunedì 15 aprile alle ore 17 presso il Centro Polifunzionale della Chiesa Sant’Eustachio, in via Quintino da Vona.

Il Comitato di Salerno dei Giovani Costruttori Edili (ANCE AIES Salerno) in occasione delle festività pasquali ha deciso di sostenere la campagna “Uova solidali” di INTERSOS regalando 50 uova ad altrettanti bambini che abitano nella zona di Sant’Eustachio.

“Essere giovani imprenditori edili oggi, significa guardare al mondo di domani con responsabilità e coraggio, dedicando il nostro impegno a tutti i cittadini, non solo alla nostra categoria. Il nostro contributo di oggi vuole regalare un sorriso ai bambini del quartiere e anche ai bambini che vivono in condizioni più difficili delle nostre” ha dichiarato Antonella Ianniello, Presidente del gruppo Giovani ANCE AIES Salerno.

Anche il Comune di Salerno ha dato il proprio sostegno all’evento: il Sindaco Enzo Napoli e gli Assessori Nino Savastano, Angelo Caramanno e Maria Rita Giordano saranno presenti per festeggiare questo pomeriggio di solidarietà.

“Il nostro Comitato per Intersos è nato da poco e per noi è un orgoglio avere già attivato contatti così virtuosi sul territorio, grazie alla nostra città che è da sempre sensibile ai temi sociali, in particolare a quelli che riguardano l’infanzia. Come cittadini, ancor prima che attivisti di INTERSOS, vogliamo ringraziare il Sindaco e la sua giunta e l’ANCE AIES per aver voluto mostrare concretamente il loro impegno per i più piccoli e bisognosi” dichiara la coordinatrice del Comitato Rosa Piecoro.

All’evento parteciperanno:

– Tutti i bambini di Sant’Eustachio e le loro famiglie

– Il Sindaco di Salerno Enzo Napoli

– La Presidente del gruppo Giovani ANCE AIES Antonella Iannello

– L’Assessore allo Sport Angelo Caramanno

– L’Assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano

– L’Assessore alle Politiche Giovanili Maria Rita Giordano