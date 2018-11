Una canzone per Daniele, musica e solidarietà a Vallo della Lucania venerdì 30.

«La notte del 10 agosto un ragazzino di Foria, figlio e fratello di tutta la comunità, si è improvvisamente sentito male, accasciato al suolo per un arresto cardiaco. Tutto il paese ne rimane scosso: l’impotenza per la mancanza dei necessari supporti per il primo soccorso, l’attesa che sembrava eterna per l’ambulanza che finalmente lo ha portato in ospedale, tutto questo è una scena difficilmente cancellabile dalla memoria di chiunque»

Il Coro Polifonico di Foria di Centola, da sempre attento alle tematiche sociali e ai bisogni della comunità, in un momento così drammatico, sentendo proprio il dolore di una famiglia così provata per l’accaduto, ha deciso di utilizzare il ricavato della famosa “Sagra della Patata” per l’acquisto di un defibrillatore e rendere così Foria un paese cardioprotetto.

Nonostante l’angoscia terribile che tutto il paese sta vivendo sulla propria pelle, il Coro vuole dare un segnale forte e uno stimolo importante, facendo qualcosa che è nell’interesse di tutti e che eviti il ripetersi di tremende situazioni come quella che purtroppo è già toccata in sorte.

Chi ha partecipato alla Sagra, gustando le prelibatezze preparate in casa dalle cuoche di Foria, non ha solo deliziato il palato e passato una serata divertente ma ha contribuito a un gesto che può salvare vite, a uno scopo superiore che è la solidarietà e il bene comune.

A OTTOBRE E’ STATO ACQUISTATO IL DEFIBRILLATORE E L’11 NOVEMBRE SI E’ TENUTO IL CORSO PER IL SUO UTILIZZO E DI PRIMO SOCCORSO.

Con lo stesso spirito e con la ferma volontà di aiutare ECONOMICAMENTE LA FAMIGLIA DEL PICCOLO DANIELE NELLE LUNGHE TRAVERSATE VERSO PARMA DOVE ATTUALMENTE E’ IN CURA è nato l’evento “Una Canzone per Daniele”, che si terra’ venerdì 30 novembre presso il Cineteatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania alle ore 21.

Una serata ricca di ospiti tra i quali NICOLA NAPOLITANO&TRIO INCANTUS, IL CORO POLIFONICO DI FORIA, BARRACCA REPUBLIC, VIBRAZIONE POSITIVA, ANGELO LOIA, KIEPO’, LA SCUOLA DI DANZA INTERPARROCCHIALE ALM E, DIRETTAMENTE DA MADE IN SUD, NELLO IORIO, TUTTI INSIEME PER LA SOLIDARIETA’!

Alla famiglia del nostro piccolo angelo che va il più forte e sentito abbraccio, dal profondo del cuore.

Grazie a tutti!