Un tè tra Arte e Hair Stylist nel cuore di Salerno domenica 11.

L’estetica artistica si fonde con quella più glamour dell’ Hair Stylist. Il brivido della bellezza e il trionfo dei colori, nel Salone degli acconciatori <Levita Group> di Osvaldo e Giovanna Levita. Una passerella di moda capelli ma anche una mostra, affidata alla creatività di una grande artista e scrittrice salernitana, Anna De Rosa.

Lo staff di parrucchieri, che ha un salone anche a Caserta, presenterà le ultime tendenze di tagli, acconciature e colorazioni e l’artista, molto conosciuta per la sua tecnica pittorica realizzata con cosmetici riciclati, farà da sfondo con sei delle sue opere, scelte tra le più belle e significative dalla collezione Work in progress, per ricordare che <La bellezza non è un dono, ma una conquista>.

Due linguaggi artistici fusi in un solo messaggio, dunque, e un pomeriggio di festa, complici le luci d’Artista che già illuminano la città. L’obiettivo di Levita Group è anche presentare alcuni prodotti americani per la cura del capello, nutrito con superlativi lifting al caviale e Omega 3. Un vero splendore per tutte le donne, se coniugato alle innovative nuances realizzate con l’esclusiva tecnica <a guanto>, naturale e con effetti luce sorprendenti.

L’evento, organizzato dall’ Associazione Culturale <Scriptorium>, presieduta dalla giornalista de <Il Mattino>, Luciana Mauro, inaugura il cartellone delle manifestazioni natalizie che il sodalizio nato nel 2012 ha in programma nelle più suggestive location salernitane.