Un salernitano nella Protezionel Civile della Misericordia.

Christian Pierri geometra caposquadra

Virgilio Freda elettricista

Domenico Cimmino idraulico

Espedito Festa e Pasquale Colucci esperti nel montaggio tenda e gestione campo, sono i componenti della squadra regionale della protezione civile della Misericordia , diventata con i suoi protagonisti “logisti nazionali”.

Espedito Festa de “La Misericordia “salernitana, è da sempre impegnato nel servizio agli altri, ex cameraman di Telecolore,attualmente tecnico di Laboratorio presso il Liceo “Alfano I” di Salerno, è stato eletto nel servizio Nazionale dell’Associazione con questo importante riconoscimento .

“Non pensavo di meritare tanto e di rientrare tra coloro che avrebbero potuto a livello nazionale e non solo locale rappresentare impegno civile e prestare soccorso in modo così eccellente– ha dichiarato Espedito Festa a rientro dal campo nazionale– Abbiamo ricevuto encomi solenni e pubblici durante la formazione nazionale in quanto gruppo della Campania, in quanto squadra regionale tra le migliori per impegno, professionalità e umanità. Questo è merito di tutti noi, squadra vera, che corre ovunque. Ho collaborato a Norcia , in Abruzzo, nelle Marche . Laddove ci sia bisogno di soccorso io ei miei compagni di squadra ci siamo e ci saremo sempre, al sud come al nord. Al servizio delle comunità”

Gilda Ricci