Trova figlia morta sul letto e si lancia nel vuoto, doppio suicidio a Pagani.

Trova la figlia senza vita nel suo letto e si toglie la vita.

Tragedia a Pagani, in provincia di Salerno, dove, secondo gli accertamenti preliminari effettuati dai Carabinieri della tenenza di Pagani e del nucleo operativo radiomobile di Nocera, madre e figlia si sarebbero entrambe suicidate.

In particolare la donna avrebbe trovato la figlia, di circa 20 anni, nel suo letto senza vita e, in preda alla disperazione, si sarebbe lanciata dalla finestra dell’abitazione al terzo piano del palazzo in via Malet. (AdnKronos)

La madre trova la figlia senza vita nel letto della sua stanza e si uccide lanciandosi dal balcone del terzo piano. È accaduto a Pagani (Salerno). Le vittime sono una 68enne e una 27enne. Gli investigatori ipotizzano che si tratti di un duplice suicidio. Stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, la madre dopo aver trovato la figlia senza vita, si è lanciata nel vuoto.

“La famiglia – spiega il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, tra i primi a raggiungere il luogo della tragedia – era già seguita dai servizi sociali del Comune e la ragazza anche dal centro di salute mentale. Erano persone perbene, quanto accaduto ci lascia sgomenti. È una tragedia che addolora l’intera città di Pagani”.