Trasporto cadaveri fuori dall’Ospedale di Nocera, la Direzione dell’Asl precisa.

In seguito a quanto visionato sui principali media, circa il servizio realizzato dal programma tv “Striscia la notizia”, la Direzione Commissariale ha immediatamente diramato una disposizione indirizzata ai propri ospedali per verificare la veridicità di quanto rappresentato dal servizio televisivo, al fine di adottare tutte le misure utili a contrastare il fenomeno in qualsiasi forma.

“La Direzione Commissariale assicura che verranno intraprese tutte le azioni repressive, ove se ne ravvisasse la necessità. Ciò al fine di garantire l’immagine e la professionalità degli operatori, dei professionisti e di tutti quanto operano nel pieno rispetto delle regole”.