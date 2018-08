Trasferimento uffici INPS a Battipaglia.

A seguito del trasferimento degli Uffici dell’Agenzia Inps di Battipaglia, si comunica a tutta l’utenza che da GIOVEDI’ 30/08 p.v., le attività svolte nello stabile di Via Manzoni (Front Office e consulenza Prestazioni pensionistiche e Ammortizzatori sociali) saranno momentaneamente sospese.

Le predette attività di front office riprenderanno regolarmente LUNEDI’ 3/9 p.v. presso il nuovo stabile ubicato a Battipaglia, in Viale della Previdenza 6.

Si precisa che, fermi restando i canali telematici che operano senza soluzione di continuità, nelle giornate di giovedì 30 agosto e venerdì 31 agosto sarà attivato, presso lo stabile di via De Divitiis, uno sportello dedicato all’utenza delle Prestazioni e servizi individuali, che provvederà alla ricezione di eventuali atti urgenti, al rilascio del PIN, alla fissazione di appuntamenti per la consulenza presso i nuovi uffici, da tenersi nei giorni successivi.

Di contro, le attività svolte presso lo stabile di Via De Divitiis (Front office Aziende e Autonomi) saranno svolte regolarmente fino al venerdì 14 /9, per riprendere il LUNEDI’ 17/09/2018, anch’esse nel nuovo stabile di Viale della Previdenza 6.

Dal 17/09/2018, in Battipaglia, sarà operativa un’unica struttura sita in Viale della Previdenza 6.

La nuova sede, moderna e funzionale, permetterà di offrire all’utenza un migliore servizio di accoglienza.

La stessa è facilmente raggiungibile, contigua alla stazione ferroviaria e al capolinea degli autobus e dotata nelle vicinanze di un’ampia area di parcheggio utilizzabile dagli utenti.