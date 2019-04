Training day, mobilità e formazione dei giovani, incontro a Palazzo di Città.

Lunedì 8 aprile alle ore 11.30, nella Sala Giunta del Comune di Salerno, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del “Training day. Mobilità per l’apprendimento transnazionale dei giovani: le fonti di informazione, gli strumenti e le modalità di partecipazione”.

Si tratta di un seminario d’informazione e formazione organizzato da Fondazione Casamica, in qualità di Agenzia Eurodesk per la mobilità transnazionale dei giovani, e Comune di Salerno, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) e la Rete Nazionale Italiana Eurodesk. La giornata di lavori si terrà a Palazzo di Città il 17 Aprile 2019, dalle ore 9.00 alle 16.30, ed è rivolta a giovani e rappresentanti di enti, organizzazioni e gruppi informali che vogliono migliorare la qualità della loro progettazione e/o approcciarsi alla progettazione, sviluppando idee qualitativamente valide.

Interverranno:

Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno

Mariarita Giordano, Assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione Comune di Salerno

Carmen Guarino, Presidente Fondazione Casamica

Tiziana Dello Russo, Referente Sportello Eurodesk

Marilù Iannone, Operatore Sportello Eurodesk