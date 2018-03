Torna l’ora legale, alle 2 di stanotte lancette avanti di un’ora.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 marzo torna l’ora legale, che durerà per i prossimi sette mesi. Per effetto dello spostamento delle lancette degli orologi un’ora in avanti, Terna stima un minor consumo di energia elettrica pari a circa 562 milioni di kilowattora, quantitativo corrispondente al fabbisogno medio annuo di circa 200mila famiglie.

Considerando che un kilowattora costa in media al cliente domestico tipo circa 20,62 centesimi di euro al lordo delle imposte, la stima del risparmio economico per il sistema relativo al minor consumo elettrico nel periodo di ora legale per il 2018 è pari a 116 milioni di euro.

L’ora solare verrà ripristinata nella notte tra il 27 e il 28 ottobre. (ANSA)