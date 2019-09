Torna Le Bolle in Birra, da venerdì 6 a domenica 8 ad Eboli.

Dopo il grande successo di pubblico della 1° edizione, capace di attirare la presenza di oltre 10.000 persone, LEBOLLE IN BIRRA, fa il bis. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il piu’ atteso evento sul territorio dedicato alla Birra artigianale! Come lo scorso anno si svolgerà ad Eboli con patrocinio del comune, presso l’area parcheggio del Centro Commerciale Le Bolle da venerdì 06 a domenica 08 settembre.

L’evento è organizzato dall’associazione 3 E (Eboli Events Excellence) del presidente Daniela Bartolomeo, con il vice presidente Cosimo Vecchio e lo staff organizzativo composto da Biagio Sica e Liberato Santoro. Sarà un contenitore di attività che spazieranno dall’ampia offerta culinaria con prodotti unici e di primissima qualità a KM 0 affiancati dagli immancabili birrifici artigianali di UNIONBIRRAI, all’attività di intrattenimento con eterogenei spettacoli serali, dalla danza al cabaret, dalla musica live, dalla canzone d’autore, oltre alle tante attività per i piu’ piccoli.

La presidente Bartolomeo sottolinea: “La finalità è sempre quella di avvicinare un piu’ vasto pubblico al mondo della Birra artigianale, tanto che non mancheranno gli appuntamenti formativi – informativi che caratterizzeranno i pomeriggi e coinvolgeranno un interessato e curioso pubblico con diversi cooking show, senza tralasciare le caratteristiche prove di assaggio e degustazione delle eterogenee birre artigianali presenti. Oltre all’abbinamento del sigaro con la birra in collaborazione con “Cigar Club Piana del Sele”. Il tutto per confermare un appuntamento legato al mondo della birra artigianale che sia da: “attrazione per il pubblico e per le aziende del settore, – prosegue il vice presidente Cosimo Vecchio- con l’obiettivo di far

crescere sempre piu’ questo evento tanto da farlo diventare unico nel suo genere ed il piu’ atteso dell’anno.”

Saranno previste 4 macro aree all’interno dell’evento: Area somministrazione – food; Area spettacoli; Area espositiva-vendita; Associazione NO PROFIT – bambini.L’offerta gastronomica sarà ampia con pizzeria, panineria, braceria, friggitoria e con la spillatura delle piu’ varie ed eterogenee birre artigianali dei birrifici di UNIONBIRRAI . E’ prevista un’attrezzata area espositiva -commerciale riservata alle aziende del settore food e beverage: verrà dato risalto alla formazione con mini-corsi sull’origine della birra, le tecniche di preparazione e le diverse tipologie, con aziende di carattere nazionale e birrifici artigianali del territorio.

L’immancabile area spettacoli vedrà in scena nelle 3 serate i gruppi di ballo, il cabaret di Made in Sud con I Ditelo Voi e cover band musicali, il tutto con ingresso gratuito.

Nel dettaglio il programma prevede: Venerdì 6 Settembre ore 21.00 l’esibizione delle scuole di ballo ed il festival del Mare. Sabato 7 invece i “Nero a Metà Tribute Band Pino Daniele” e a seguire il cabaret de “I Ditelo Voi” da Made in Sud. Domenica 8, il concerto della “Liga 2.0 Ligabue Tribute Band”. Nelle tre serate sono previsti Cooking Show e laboratori formativi – informativi, di natura ludico- gastronomica, a cura dello chef Helga Liberto.