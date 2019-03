Torna l’Archeotreno domenica 24, tappa anche al Parco Archeologico di Velia ad Ascea.

Programma viaggio

partenza dai luoghi di provenienza

ore 10.42 arrivo presso Ascea FS. Ad attendervi ci sarà una navetta gratuita del Comune di Ascea che vi porterà a Velia.



ore 11.00 Visita guidata del Parco Archeologico di Elea Velia.



ore 13.30 tempo libero *

Ore 17.02 partenza dell’ArcheoTreno da Ascea FS

costo a persona: € 7,00



include navetta da/per FS Ascea, visita guidata 2h circa. La Navetta gratuita ripartirà alla fine della visita guidata dal piazzale antistante il sito



extra ingresso € 3.00, ridotto € 1.50 dai 18 ai 25 anni, gratis under 18



agevolazioni per ingresso



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 0974 271016 tutti i giorni dalle 9.30 alle 15.30 / Oppure velia@arte-m.it



*dopo la visita guidata si può scegliere tra:

pranzo a sacco a cura dei partecipanti all’interno del sito



su richiesta:



degustazione di prodotti tipici all’interno del sito min 10 persone da € 12,00;



pranzo in ristorante convenzionato a partire da € 20,00.

Attività extra su richiesta

Trekking lungo il sentiero degli Innamorati ad Ascea Marina (min 10 persone) € 8,00 include guida e navetta;

Attività laboratoriali (artigianato, riciclo creativo, gastronomico etc..) (min 10 persone) € 8,00;



Visita guidata della Mostra Archeologica “Velia…una città tra Essere e Benessere” presso Palazzo De Dominicis – Ricci ad Ascea (min 10 persone) € 8,00 include guida e navetta;



Passeggiata guidata lungo la spiaggia di Ascea Marina per giungere alla Scogliera. (min 10 persone) € 8,00 include guida e navetta.



Tariffe e biglietti TRENO



Il titolo di viaggio dell’ “Archeotreno Campania” prevede la corsa di andata e ritorno in treno storico:

Adulto, andata e ritorno € 20,00

Ragazzo, andata e ritorno € 10,00

La tariffa ragazzo è destinata ai viaggiatori tra 4 e 12 anni non compiuti. E’ prevista la gratuità per la fascia di età tra 0 e 4 anni non compiuti, accompagnati da almeno un adulto pagante e senza garanzia di posto a sedere. Per i viaggiatori che effettuano la sola corsa di andata o ritorno si applica lo sconto del 50% sulle tariffe indicate.

Come acquistare i biglietti



E’ possibile acquistare i biglietti dal 19 gennaio attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia: sul sito www.trenitalia.com, presso le biglietterie e le self service in stazione, nelle agenzie di viaggio abilitate.

Calendario 2019

27 gennaio

24 febbraio

24 marzo

28 aprile

26 maggio

23 giugno

28 luglio

25 agosto

22 settembre

27 ottobre

24 novembre

Orari e fermate

Corsa di andata

Napoli Centrale 08.20 (partenza)

Pietrarsa – S. Giorgio a Cremano 08.41 (solo salita passeggeri)

Portici – Ercolano 08.46

Pompei 09.06

Salerno 09.40

Pontecagnano 09.49

Paestum 10.12

Ascea 10.42

Sapri 11.19 (arrivo)

Corsa di ritorno