Torna Calici di Stelle, dal 2 all’11 agosto appuntamenti a Ravello, Guardia Sanframondi, Melizzano, Torrecuso, Campoli del Monte Taburno e Montefalcione.

Anche per il 10 agosto 2019, notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di Cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti che potranno essere organizzati durante il periodo che va dal 2 all’11 agosto.

Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’UAI, l’Unione Astrofili Italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.

«Il messaggio che vogliamo rinnovare con Calici di Stelle, quest’anno dedicata ai 50 anni dal primo allunaggio, è che il vino è sopratutto cultura e piacere. Quindi bere bene, in modo consapevole e sempre con moderazione. Le piazze e le strade delle nostre Città del Vino accoglieranno turisti ed appassionati per una grande festa che si ripete e si rinnova ogni anno» afferma il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon.

«Il vino, le stelle, i viaggi hanno in comune la capacità di far sognare le persone – ribadisce Nicola D’Auria, presidente di Movimento Turismo del Vino Italia – e la nostra associazione ha l’obiettivo di far vivere agli enoturisti momenti che vadano oltre la semplice degustazione. Con Calici di Stelle portiamo in piazza la nostra voglia di raccontare l’esperienza di visita in cantina, per coinvolgere tutti i partecipanti in una serie di serate magiche, alla scoperta di questa magnifica bevanda che è il vino».

GLI APPUNTAMENTI E LE CANTINE

In Campania Città del Vino invita gli enoturisti a compiere un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo in Costiera Amalfitana, nel belvedere di Ravello, mentre nel cuore dell’Irpinia si terrà un importante convegno sulla promozione del territorio vitivinicolo. A Guardia Sanframondi torna Vinalia, manifestazione enogastronomica con esposizione e degustazione di vini e prodotti tipici della Regione Campania, in programma dal 4 al 10 agosto. Melizzano, invece, entra nel vivo di Calici di Stelle con l’iniziativa Ri-torna Melizzano Wine Experience.

RAVELLO (Salerno) – Lunedì 12 agosto. IN COSTIERA AMALFITANA: UN VIAGGIO SENSORIALE NEL BELVEDERE DI RAVELLO. Quello in programma per Calici di Stelle a Ravello è un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo, dove il turista e gli appassionati del vino riscoprono le bellezze paesaggistiche e storiche della città di Ravello.

Una passeggiata di emozioni, quella che inizia alle ore 20.30 e che percorre la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello, dall’Auditorium all’aperto alle spalle del Duomo a Via San Giovanni del Toro, per arrivare nell’omonima piazzetta e proseguire nell’incantevole e panoramica Via Santa Margherita, fino a giungere in Piazza Fontana Moresca. Partecipano le più importanti cantine del territorio campano e della Costiera Amalfitana, le Donne del Vino, il Consorzio di Tutela Vini del Sannio, il Consorzio di Tutela Vini del Vesuvio ed il Consorzio di Tutela “Vita Salernum Vites”, il tutto con il coordinamento dell’AIS Costiera Amalfitana. Un percorso degustativo preparato dagli chef degli Hotel Bonadies, La Moresca, Parsifal, Belmond Caruso, Palazzo Avino, Villa Fraulo e Villa Maria accompagna il tutto, con prodotti tipici del Caseificio Staiano e della Tramontina, con prodotti dell’Antico Forno Carreri e con prelibatezze dei maestri di alcune storiche pasticcerie campane. E’ davvero l’occasione per scoprire i sapori sanniti attraverso la selezione di alcune tipicità del brand “Sannio Autentico”, oltre che l’occasione per conoscere i prodotti della Costiera Amalfitana del Consorzio Limoni Costa d’Amalfi.

Il programma è arricchito dalla musica, che sarà possibile ascoltare tra il belvedere, le viuzze e le piazzette della zona alta di Ravello. E’ inoltre prevista l’osservazione delle stelle, grazie alla illustrazione guidata del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno. Chiude la serata, nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Moresca, un coinvolgente concerto dell’Orchestra Raoul & Swing; il modo migliore per apprezzare il mix di suoni, sapori e profumi della magica Ravello.

Per acquistare i biglietti: Prevendita presso il Tourist Office di Ravello Giardini del Monsignore tel. 089857096 o nei punti vendita Go2 https://www.go2.it/rivenditori Prevendita on line https://www.go2.it/evento/ calici_di_stelle/4098 INFO: tel. 0898.57096 – 328.6503907 (Tourist Office) GUARDIA SANFRAMONDI (Benevento) – Domenica 4, Lunedì 5, Martedì 6, Mercoledì 7, Giovedì 8, Venerdì 9 e Sabato 10 agosto. “VINALIA”. In Piazza Castello, in Piazza Mercato e nel centro storico di Guardia Sanframondi, si volge dal 4 al 10 agosto (ore 20.00 – 24.00) “Vinalia”, manifestazione enogastronomica con esposizione e degustazione di vini e prodotti tipici della Regione Campania. INFO: tel. 345.0457090 – info@vinalia.it – www.vinalia.it MELIZZANO (Benevento) – Venerdi 2 e Sabato 3 agosto. RI-TORNA MELIZZANO WINE EXPERIENCE. In occasione della due giorni dedicata a Calici di Stelle, si svolge tra il 2 e il 3 agosto il ricco programma di “Ri-Torna Melizzano”, il tutto tra il centro storico del paese e Piazza Tiglio. Muovendo dalle specificità culturali del territorio, l’obiettivo degli organizzatori, in primis la ProLoco Aquaviva, è quello di valorizzare e reinterpretare peculiarità e attrattive del territorio, quale vero e proprio bacino enogastronomico. La manifestazione si svolge dalle ore 19.30 alle ore 23.30 in un vero e proprio percorso enogastronomico di qualità, fra assaggi di prodotti tipici e degustazioni di vini rigorosamente presentati da personale specializzato. INFO: facebook.com/prolocomelizzano – facebook.com/ritornamelizzano CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (Benevento) – Giovedì 8, Venerdì 9 e Sabato 10 agosto. UN FORUM DEI GIOVANI PER L’AGLIANICO DEL TABURNO. L’organizzazione delle tre date di Calici di Stelle è a cura del Forum dei Giovani di Campoli del Monte Taburno, che ogni anno arricchisce l’evento in Piazza Alfonso La Marmora con nuove iniziative. Una vera e propria vetriva enogastronomica, quella che si svolgerà l’8, il 9 e il 10 agosto dalle ore 21.00 alle ore 01.00, con degustazioni di prodotti tipici locali, fuochi pirotecnici, mostre, spettacoli comici e di artisti di strada, solidarietà, animazione per bambini, musica e visite ai luoghi di interesse storico culturale. INFO: tel. 3459079438 – fdgcampolimt@libero.it TORRECUSO (Benevento) – Sabato 10 agosto. “ASPETTANDO VINESTATE”. SANNIO FALANGHINA. CITTA’ EUROPEA DEL VINO 2019. Quest’anno Calici di Stelle a Torrecuso è “Aspettando Vinestate”, manifestazione estiva che cade la prima domenica di Settembre e che si svolge da oltre 40 anni, coinvolgendo la popolazione locale, le Istituzioni e le Associazioni attive per la tutela e la promozione del vino e del suo territorio. INFO: tel. 0824.889711 – 0824.889719 – info@comune.torrecuso.bn.it MONTEFALCIONE (Avellino) – Venerdì 9 e Sabato 10 agosto. NEL CUORE DELL’IRPINIA, BRINDISI AL RILANCIO DEL TURISMO.Prende il via Calici di Stelle a Montefalcione, paese collinare nel cuore dell’Irpinia a grande vocazione vitivinicola e gastronomica. La due giorni di venerdì 9 e sabato 10 agosto inizia alle ore 20.00 presso i giardini del chiostro comunale ed è caratterizzata da un importante convegno sulla promozione del territorio vitivinicolo e sul progetto di Laboratorio della promozione del territorio, il tutto a cura dell’Amministrazione comunale. INFO: tel. 0825.973021 – protocollo@comune.montefalcione.av.it

Calici di Stelle è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell'accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

