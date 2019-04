The Bordello Rock ‘n’ Roll Band live a San Giovanni a Piro venerdì 19.

Dopo un periodo di stop torna la The Bordello Rock ‘n’ Roll Band con un nuovo live a suon di rock ‘n’ roll anni ‘50/’60.

La band, attualmente alle prese con le registrazioni del loro primo album in studio, porterà dal vivo il proprio immaginario, fatto di rock ‘n’ roll classico misto a una verve punk e testi in bilico fra l’italiano e il dialetto di Licusati, paese d’origine di Mr. B. Sapphire (in arte Giuseppe Galato, voce e chitarra) e Mr. Dreher (in arte Nico Saturno, batteria e cori).

A chiudere il trio Mr. Spritz (in arte Francesco Maria Russo, basso e cori), proveniente da Lentiscosa.

La band è pronta per far ballare e sudare il pubblico del nuovissimo pub Cambia-Menti, di San Giovanni a Piro (SA) venerdì 18 aprile, dalle ore 21:30.

EVENTO FACEBOOK: https://www.facebook.com/events/2251632908213507/

