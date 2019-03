Teggiano, accordi territoriali di genere: l’8 marzo al via gli sportelli per le donne.

Continuano le iniziative del progetto Dian@” a valere sull’azione regionale POR Campania FSE 2014 – 2020 grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea finalizzato a favorire l’occupabilità delle donne con la conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia.

Per la ricorrenza dell’8 marzo, al 31 dicembre 2019 nei seguenti giorni: il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00 – il venerdì mattina dalle ore 9:00 alle 12:00. sarà prevista l’apertura degli sportelli “per le pari opportunità” presso il comune di Teggiano e la cooperativa Iris.

Gli sportelli avranno il compito di coniugare le politiche sociali a quelle occupazionali promuovendo la parità tra uomini e donne, le pari opportunità e la non discriminazione, sostenendo azioni mirate nell’ambito di tutte le priorità di investimento al fine di aumentare l’occupazione femminile sul territorio della Vallo di Dian@. Gli sportelli aiuteranno le donne dell’ambito territoriale S10, in cerca di occupazione o le giovani mamme ad accedere ai numerosi servizi gratuiti offerti nell’ambito del progetto della rete Dian@, dall’occupazione alla ricerca di informazione sulle opportunità lavorative e formative; oltre che alla conoscenza di opportunità di normative e strumenti a disposizione per l’autoimprenditorialità femminile.

All’apertura degli sportelli seguirà una seconda iniziativa promossa dalla Confartigianato di Salerno, con l’attivazione dei punti Concilia Point dal 01/04/2019 al 01/04/2020 il Mercoledì nei seguenti orari: 09:30 alle 13:30.

Un’opportunità per le giovani donne della Vallo di Diano, per favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia, un modo per sensibilizzare l’area territoriale sulle tematiche delle pari opportunità creando una “cultura di genere” d’impresa e orientamento all’auto imprenditoria femminile.