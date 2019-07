Summer Lab di Danza Indiana da mercoledì 10 a Battipaglia.

Si terrà a Battipaglia, nei mercoledì dal 10 al 24 luglio, il primo ‘Summer Lab di Danza Indiana’, organizzato dell’Associazione Artistico Culturale ‘Essere Danza’, diretta dalla maestra Ilaria Falcone.

Al laboratorio, curato dall’insegnante Rosita Celenta, è possibile iscriversi telefonando al 331-2389404 o scrivendo a: rositacel@libero.it

Aperto a tutti, il laboratorio proporrà un viaggio nella Bollywood, la danza del cinema indiano, molto divertente e dai ritmi coinvolgenti.

Dunque appuntamento in via Serroni, 60, a Battipaglia, per un tuffo nella millenaria e affascinante cultura indiana.