Sulle strade del Madagascar, mostra fotografica di Salvatore Avallone alla Galleria Botteghelle65.

Mostra fotografica di Salvatore Avallone presso la galleria “Botteghelle65”, Salumeria di eccellenze locali e regionali, a Salerno in via Botteghelle, 65 – nei pressi del Duomo. Vernissage: giovedì 26 aprile 2018 alle ore 19:00.

N.B. Dal 28 aprile al 6 maggio, la mostra fotografica di Salvatore Avallone sarà visitabile presso il “Museo Diocesano San Matteo”, in Largo Plebiscito, a Salerno, in concomitanza con la manifestazione “VinArte”, la kermesse eno-culturale made in Salerno.

Titolo della mostra: “Sulle strade del Madagascar”

Fotografo: Salvatore Avallone

Inaugurazione: giovedì 26 aprile 2018 alle ore 19.00. Sarà presente l’autore.

La mostra resterà aperta per circa una settimana, con possibilità di acquisto foto.

Per informazioni:

Salvatore Avallone – cell. 347.8574793 – salvatore.avallone@yahoo.it

Sito fotografico dell’autore: www.salvatore-avallone.artmajeur.com

Botteghelle65 di Pino Adinolfi

Salumeria di eccellenze locali e regionali – Sala degustazione – wi.fi zone – sala mostre – corsi di degustazione – libreria tematica su ceramica e enogastronomia.

Dal 1919 in via Botteghelle, 65 – Salerno – tel. 089.232992 – 329.9891410 www.botteghelle65.it – info@botteghelle65.it

Orario di apertura:

lun-sab ore 9.00 15.00

ore 18.45 23.00

Domenica chiusi