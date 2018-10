Successo riconfermato anche per il secondo appuntamento del corso di formazione gratuito sull’abuso lanciato da Spazio Pueblo, martedì 23 il terzo.

Si riconferma il successo e l’interesse per il corso di formazione su abuso e violenza di genere lanciato da Spazio Pueblo e sostenuto dai tanti e tante affluiti alla sala di S. Maria al Rifugio lo scorso Giovedì per il secondo appuntamento.

Gli argomenti e gli esempi riportati hanno particolarmente stimolato il pubblico che ha incalzato relatori e docenti con interventi e domande anche piuttosto impegnativi. Continua dunque spedita la costruzione di una nuova comunità che si stringa attorno alla tematica della violenza di genere, e che abbia come risultato la formazione di operatori e operatrici qualificati della futura Casa delle Donne che si vuole creare.

A sedere al tavolo dei relatori e docenti, insieme ad Adelaide Sara Cavallo dello Spazio Pueblo e il medico psichiatra Vincenzo De Leo, c’era Chiara Minerva, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Il suo contributo al corso di formazione consiste nell’approfondire gli aspetti più strettamente giuridici legati ai tanti processi di abusi e di violenza in cui la Minerva è stata Pubblico Ministero. Riportiamo dunque una sua dichiarazione che fa ben sperare sul futuro sviluppo giuridico in materia di violenze e abusi: “Esiste un’evoluzione positiva dell’impianto legislativo italiano a partire dagli anni ’90 a favore della difesa delle donne e di un’acquisizione di una parità di genere. Tale evoluzione risente naturalmente del contesto culturale in cui si è prodotta, così come la sua applicazione risente del contesto culturale in cui si inscrive”.

Il prossimo momento di formazione ancora una volta giuridico, ma non solo, sarà offerto domani Martedì 23/10 dalla Dott.ssa Maria Teresa Belmonte, Magistrato di Cassazione, affiancata dal medico psichiatra Federico Perozziello.

La forte partecipazione dimostra la volontà da parte di molte persone di formarsi sulla questione della violenza di genere, obiettivo principale per poter qualificare operatori specializzati della futura Casa delle Donne

Spazio Pueblo propone un corso di formazione gratuito, con incontri due volte a settimana (Martedi e Giovedi dalle ore 19.00 alle ore 21.30) che si terrà presso il Complesso Munumentale Santa Maria al Rifugio in Cava de’ Tirreni a partire dal giorno 16 Ottobre prossimo fino al 1 Novembre.

Il corso vuole puntare alla creazione di competenze all’interno di una rete, quella degli operatori sociali, in grossa difficoltà nella gestione dei servizi territoriali.

Ai frequentanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Aderiscono al progetto in qualità di docenti: Chiara Minerva (Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno); il magistrato di Cassazione Maria Teresa Belmonte; gli psichiatri-psicoanalisti Vincenzo De Leo e Federico Perozziello; Ico Gasparri (Artista sociale).