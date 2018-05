Successo per il Fashion Tour con le Testescultura di Giuseppe Fata allo showroom Alfa Romeo Unicar.

In un’atmosfera da Gran Galà, si è svolto venerdì scorso il FashionTour ”La moda in viaggio”, nello showroom Unicar Salerno Alfa Romeo & Jeep, media partner dell’evento: un connubio di eccellenze italiane tra moda e motori, fortemente voluto dall’amministratore Attilio Tortora.

Dopo il successo delle scorse edizioni, il nuovo Exhibition Live dedicato all’arte, ha visto tutti gli occhi puntati sul designer Giuseppe Fata, tra gli ambasciatori del Made in Italy nel Mondo, noto come “il genio dell’arte sulla testa”, definito dall’Haute Couture di Parigi “Creative Director Head Sculpture Designer – Haute Couture Vision”, che ha presentato “The Red”, la testa scultura in omaggio ad Alfa Romeo: un’opera d’arte che interpreta la visione del brand, esaltandone la bellezza e l’eleganza, in una perfetta armonia. A inaugurare la serata, una sfilata di abiti dello stilista di Alta Moda Salvatore Pappacena, accompagnati in passerella da una collezione di copricapi del designer Fata, tra i più di tendenza, sulle suggestive note di Puccio Chiariello e Pasquale Riccio, in arte AD REM, diretti da Giuseppe Moscato. Nato da un’idea di Michael Stabile, fotografo di moda, il FashionTour punta alla