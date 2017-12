Successo per Artinsieme a Palazzo Ruggi d’Aragona.

Successo per l’esibizione del Laboratorio teatrale UILDM a Palazzo “Ruggi” presso la sede della Soprintendenza di Salerno. I ragazzi, sotto l’attenta regia di Antonello De Rosa, hanno recitato poesie, cantato e rappresentato uno spaccato teatrale scritto da Eduardo De Filippo. Così è trascorsa la mattinata Artinsieme, un momento fecondo d’interscambio di esperienze artistiche nel segno dell’inclusione e dell’empatia, organizzato dall’Ufficio Promozione della Soprintendenza in collaborazione con l’”Associazione dell’’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sez. di Salerno. Alla manifestazione, coordinati da Gerry Bove, hanno partecipato i ragazzi: Maurizio, Francesca, Damiano, Marcello, Fiorella, Sara, Gerardo, Marco, Agnese, Valerio, Raffaele, Mariagrazia e Carmine.

Subito dopo il tradizionale scambio di auguri tra la Soprintendente, i Funzionari, i ragazzi e gli animatori delle Associazioni, il Servizio Educativo della Soprintendenza ha guidato i ragazzi, protagonisti della giornata, alla mostra di arte contemporanea Tabulae P ictae, allestita a Salerno presso la Chiesa dell’Addolorata, coinvolgendoli in una divertente caccia al tesoro.

Alle 11,30 è stata inaugurata No Stop Video Art 21 video in 135 min e 16 sec di Marco Coraggio e Peppe De Marco, allestita nelle sale di Palazzo “Ruggi”. Una significativa produzione di video arte acquisita dalla Soprintendenza per la Certosa di San Lorenzo in Padula (SA) con i fondi del Piano dell’arte contemporanea. Nei giorni scorsi, in anteprima, l’iniziativa è stata presentata ed apprezzata anche al Presidente della Provincia Canfora.