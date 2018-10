SpeTTaTTori al Museo Archeologico di Pontecagnano, visite guidate tra suggestioni e miti dal 4 al 7 ottobre.

Un weekend alla scoperta del Museo archeologico di Pontecagnano, con la visita spettacolo ispirata al Teatro Antico. Dopo Fratte Etrusca, “SpeTTaTTori” si sposta a Pontecagnano: da giovedì 4 a domenica 7 ottobre la Fondazione Salerno Contemporanea e la Fondazione Casa del Contemporaneo, in collaborazione con il Polo museale della Campania, propongono il programma di valorizzazione del Museo archeologico di Pontecagnano nell’ambito di Campania by Night. Visite-spettacolo ispirate ai grandi classici del Teatro Antico con la direzione artistica e la regia di Andrea Carraro. Questa iniziativa rientra nelle attività della Regione Campania di valorizzazione dei siti storici e archeologici della regione, a cura della Scabec Società Campana Beni culturali.

L’appuntamento è alle 19,30 al Museo in via Lucania 55 a Pontecagnano Faiano, con le visite guidate realizzate in gruppi di 20 persone. Il sito, intitolato agli ‘Etruschi di Frontiera’, raccoglie i reperti di inestimabile valore, il cui nucleo più consistente è rappresentato da quelli provenienti dalle oltre 9000 sepolture scavate nelle necropoli di Pontecagnano negli ultimi cinquant’anni. Il percorso di visita parte dal periodo Eneolitico e giunge all’Età Romana, offrendo al visitatore momenti di approfondimento sulla città e sul suo sviluppo urbano, sulle necropoli, sui santuari, sulle produzioni artigianali. Al termine della visita il pubblico si riunirà nello spazio adibito allo spettacolo teatrale per assistere alle due performance: “Incontro di Odisseo con Agamennone” da Omero con l’attrice Amelia Imparato e a seguire “Clitennestra ovvero del Crimine” di Marguerite Yourcenar interpretato da Cinzia Ugatti.

L’offerta speciale di visita e spettacolo ha un unico biglietto promozionale di 5 €, i biglietti sono acquistabili on line sul sito www.vivaticket.it e fino ad esaurimento la sera dell’evento. Per informazioni è possibile chiamare l’800 600 601 da fisso 081 19737256 da mobile ed estero. Tutte le informazioni sul sito www.campaniabynight.it