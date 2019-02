Spazio Campania, presentazione lunedì 25 alla Camera di Commercio.

Lunedì 25 febbraio 2019, alle ore 16.00, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, via Generale Clark 19/21 sarà presentato Spazio Campania, inaugurato lo scorso 8 febbraio in piazza Fontana a Milano, una vetrina delle eccellenze regionali a disposizione dei produttori campani per farsi conoscere in vista degli eventi nazionali e internazionali nella capitale lombarda.

Nel corso dell’incontro verranno anche illustrati i voucher che l’Ente camerale erogherà alle imprese del territorio che vorranno usufruire degli spazi.