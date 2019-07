Soupleanuts Big Band, sabato 20 al Round Midnight Jazz Club di Fisciano.

Un concerto interamente dedicato alla musica Afroamericana degli anni ’80, con alcuni dei più grandi successi che hanno caratterizzato quell’epoca d’oro. SABATO 20 LUGLIO presso il Round Midnight Jazz Club di FISCIANO.

Salirà sul palcoscenico Soulpeanuts Big Band, formazione composta da dieci elementi con alle spalle una lunghissima esperienza nella Soul Music. Una vera e propria orchestra, dunque, alle prese con un repertorio che spazia dagli Earth Wind & Fire, passando per grandi artisti del calibro di Chaka Khan, George Benson, Al Jarreau, Crusaders e come il grande compositore Quincy Jones.

Non mancherà anche una parte prettamente “dance” con alcuni dei più grandi successi di gruppi assai noti come gli Chic o di vocalist che hanno lasciato il segno nella storia quali Donna Summer, Barry White e tanti altri ancora. Uno spettacolo coinvolgente, caratterizzato da una grandissima energia, che riporta il pubblico direttamente agli anni ’80 quando, la musica afroamericana visse il periodo di massimo splendore. Durante lo spettacolo il pubblico non può fare a meno di rimanere coinvolto da una band che durante i live esprime tutto il suo potenziale attraverso una miscela di Soul, Funk e Disco 80. Un vero e proprio viaggio, dunque, verso un periodo in cui l’America produsse una vera e propria rivoluzione culturale generando contenuti ed interpreti che invasero il mondo coinvolgendo milioni di persone.

Soulpeanuts Big Band è una formazione nata nel 2015 da un’idea del producer e drummer Michael Coal. La band è impegnata già da diversi anni in questo progetto artistico con all’attivo diversi live che hanno fatto registrare il tutto esaurito e una grande affluenza di pubblico. Il nome Soulpeanuts deriva da un famosissimo pezzo di Dizzy Gillespie degli anni 50 intitolato appunto Salt Peanuts. Un omaggio alle grandi big band nate appunto nel mondo del jazz che hanno fatto da apripista a nuovi orizzonti musicali. Non a caso, infatti, la line-up della band è assai numerosa ed è composta da tre Vocalist, una sezione fiati e una ritmica potente.

La serata di FISCIANO vedrà anche la partecipazione del Pianista Jazz salernitano LEO ANICETO come Special Guest. Musicista di grande sensibilità, Leo Aniceto interpreterà alcuni brani classici jazz. Questo arricchirà ancora di più il programma della serata.

La splendida cornice del casale di Fisciano, diretto da Gianni Penna, renderà questa serata di mezza estate ancora più coinvolgente.

Round Midnight Jazz Club

Via Canfora, 20, 84084 Cervito-Canfora SA

Inizio ore 21:30

Line-Up

Mimma Pisto – Vocal

Riccardo Rinaudo – Vocal

Max pasquarelli – Vocal

Gianni Aquilino – Keyboards

Elio Buselli – Bass

Alfredo Bochicchio – Guitar

Michael Coal – Drums

Mauro Seraponte- Trumpet

Daniele Manciocchi – Sax