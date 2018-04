Sofia Colasante Fashion Show: grande successo per l’evento di moda e beneficenza tenutosi presso il Circolo Canottieri Irno.

Si è tenuta nella giornata di domenica, nel sensazionale scenario del Circolo Canottieri Irno di Salerno, la presentazione della collezione Primavera/ Estate della stilista Sofia Colasante.

Moda e beneficenza alla presenza di circa 350 ospiti che, da tutta Italia, sono giunti nel salernitano per assistere all’evento. Sulle note dei più ascoltati brani del momento, riarrangiati ed intonati dal vivo, le 15 professioniste salernitane selezionate per l’occasione hanno incantato i presenti, mostrando loro la nuova collezione. Una collezione che guarda sì al domani, ma che lo fa restando ben ancorata alla tradizione sartoriale italiana, riconosciuta in tutto il mondo per la sua qualità.

“E’ sempre una emozione presentare il risultato di un anno di lavoro e di sperimentazione; farlo per la prima volta a Salerno, nella mia città, ancor di più. Pur avendo vissuto e lavorato a Milano, Londra e Parigi non rinnego le mie origini. L’emozione, perciò, è doppia. Sono felice di aver dato, nella presentazione della collezione, spazio non a modelle, ma a professioniste. Ringrazio per l’occasione Angelica, Chiara, Eva, Federica, Fiorinda, Flora, Francesca, Gilda, Giorgia, Giulia, Maria, Martina, Raffaella, Serena e Simona per aver prestato la loro immagine e per aver perfettamente incarnato il mio pensiero che, piuttosto che badare alla forma, in queste occasioni spesso prevalente, bada alla sostanza”, le parole di Sofia Colasante al termine dell’evento.

Parte del ricavato della serata è stato donato in beneficenza all’Associazione italiana contro le leucemie. “E’ un onore aver partecipato a questo evento. Il fatto che Sofia abbia pensato di devolvere parte del ricavato all’Ail è un qualcosa che ci inorgoglisce. I fondi saranno devoluti alla ricerca ed al sostegno dell’attività ospedaliera”, le parole del referente Ail, prof. Rosario Pacifico.

“Siamo felici, ed allo stesso tempo onorati, di aver ospitato questo evento nella nostra sede: la terrazza del circolo ha vissuto una grande serata. Visti gli scopi statutari, ci ha altresì inorgogliti l’aspetto benefico che Sofia ha fortemente voluto all’interno del suo evento”, le parole del vicepresidente del Circolo Canottieri Irno, dott. Rosario Bonomo.