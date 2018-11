Snips in concerto venerdì 30 alla Sala Pasolini.

TEATRO – Sala Pasolini di Salerno

Il TEATRO PUBBLICO CAMPANO diretto da Alfredo Balsamo

propone

SNIPS

in concerto

venerdì 30 novembre (ore 22) ANTEPRIMA REGIONALE

Il gruppo Snips è formato da tre giovanissimi musicisti siciliani uniti dalla loro passione comune per la musica jazz-fusion.

Si tratta di Matteo Mancuso (chitarra), Riccardo Oliva (basso) e Salvatore Lima (batteria).

Dopo la pubblicazione sul web di un primo video, con una versione riarrangiata del brano The Chicken di JACO PASTORIUS – che ha superato il milione di visualizzazioni e migliaia di condivisioni in poche settimane -, la band ha pubblicato un nuovo video, il brano Penny Arcade degli UZEB, raggiungendo gli stessi risultati in pochi giorni.

Poco dopo il rilascio del secondo video, i tre musicisti sono stati invitati ad esibirsi al Musica Expo, sia sul main stage che per la Yamaha Music, ottenendo un contratto pubblicitario.

Nell’aprile 2018 sono ospiti della fiera internazionale della musica MusikMesse a Francoforte.

Nel luglio 2018 gli Snips sono stati ospiti fissi del festival Umbria Jazz.

Grazie alla loro musicalità gioiosa, unita ad un talento fuori dal comune, sono considerati tra i più formidabili giovani gruppi presenti sulla scena internazionale, con oltre centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube e su Facebook.

Hanno già ricevuto diversi riconoscimenti in Italia e all’estero, tra i quali una borsa di studio assegnata al chitarrista Matteo Mancuso, enfant prodige classe 1996, dal prestigioso Berklee College of Music di Boston. Al momento stanno registrando un album completo di composizioni originali e arrangiamenti.