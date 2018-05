Settimana del Corallo e del Prezioso, presentazione mercoledì 15 a Palazzo di Città.

Mercoledì 16 maggio alle ore 10, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, a Salerno, l’assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo e il Presidente della Federpreziosi salernitana Michele Cicalese presenteranno la seconda edizione della Settimana del corallo e del cammeo.

Diverse le iniziative promosse in collaborazione con Assocoral e Federpreziosi che si terranno dal 18 al 26 maggio che hanno come obiettivo la divulgazione delle eccellenti lavorazioni inerenti la creazione di monili dalla caratteristica struttura calcarea, arborescente, del fondo marino e della scultura, in rilievo, su conchiglia, vanto della nostra Regione Campania (ambedue candidate al riconoscimento di Patrimonio Immateriale dell’Umanità, Unesco), tra cui il format itinerante Capolavori in mostra che prevede l’esposizione, nelle gioiellerie aderenti, di un’opera d’arte in corallo o cammeo e la pubblicazione di un catalogo fotografico, edito per l’occasione.

I gioiellieri aderenti all’iniziativa proporranno, inoltre, nei propri negozi, eventi finalizzati alla migliore conoscenza della lavorazione del corallo e del cammeo che ha per fulcro Torre del Greco. Venerdì 18 maggio, alle ore 11, al Salone Genovesi della Camera di Commercio (via Roma – Salerno), il Convegno Coralli e Cammei, arte e tradizione di Torre del Greco, al quale sono state invitate autorità ed esponenti del settore orafo nazionale. Durante l’Incontro si terrà una dimostrazione delle tecniche di lavorazione del corallo e del cammeo, trattata dagli allievi dell’Istituto d’Arte torrese Francesco Degni.

Dal 18 al 26 Maggio sarà possibile ammirare e acquistare, nelle gioiellerie aderenti, creazioni di moda e design, realizzate su corallo o cammeo.

Tutte le informazioni utili e l’elenco delle gioiellerie aderenti sul sito www.federpreziosisalerno.it e sulla pagina Facebook della Federazione.