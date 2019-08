Secondo appuntamento nel Giardino di Klingsor mercoledì 7 a Ravello.

Nel Giardino di Klingsor secondo appuntamento cameristico di mezzanotte del cartellone del Ravello Festival. Mercoledì 7 agosto (ore 23) a salire sul palco della Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo due giovani virtuosi: Ylenia Cimino, salernitana di Polla, classe 1997, diplomata in flauto a soli sedici anni con dieci, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio Gesualdo di Potenza e poi perfezionatasi presso l’Accademia Musicale Perosi di Biella con Davide Formisano; e Alberto Ferro, siciliano di Gela, classe 1996, diplomato al Conservatorio Bellini di Catania, frequentatore di masterclass con Michel Béroff, Dina Yoffe, Leslie Howard, Elisso Virsaladze, Joaquín Achúcarro, Richard Goode, Jörg Demus e Vladimir Ashkenazy, vincitore del Premio Venezia e secondo premio e premio della giuria al Busoni di Bolzano nel 2015.

A Ravello presentano un programma nel quale sono rappresentati grandi compositori che si sono dedicati al flauto, come il secondogenito di Bach, Carl Philipp Emanuel e Sergej Prokofiev che scrisse la sua splendida sonata per flauto mentre era sfollato di guerra con altri artisti ad Alma-Ata in Kazakistan. Di Alber Franz Doppler e Philippe Gaubert, compositori che nacquero come flautisti, verranno poi eseguiti la Fantaisie Pastorale Hongroise, op.26 e il Nocturne et Allegro scherzando per flauto e pianoforte.

Il primo, celebre in duo con il fratello clarinettista Karl, fu primo flauto dell’Opera di Budapest e poi direttore all’Opera di Vienna. Noto soprattutto come allievo di Liszt, al quale il grande musicista magiaro affidò, sotto la sua stretta supervisione, la strumentazione delle sei Rapsodie ungheresi; il secondo divenne famoso direttore d’orchestra, dopo essere stato primo flauto dell’Opéra di Parigi.

Mercoledì 7 agosto

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Ylenia Cimino, flauto

Alberto Ferro, pianoforte

Musiche di Bach, Gaubert, Prokofiev, Doppler

Posto unico € 25

Programma

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata in sol maggiore Wq.133 “Hamburger” per flauto e pianoforte

Philippe Gaubert

Nocturne et Allegro scherzando per flauto e pianoforte

Sergej Prokofiev

Sonata in re maggiore op.94 per flauto e pianoforte

Albert Franz Doppler

Fantaisie Pastorale Hongroise, op.26 per flauto e pianoforte