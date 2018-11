Scuole della Comunità Salernitana #Un Salvadanaio per un’Idea, presentazione del bando mercoledì 21.

La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Mercoledì 21 Novembre alle ore 11.30, presso la propria sede – alla via Romualdo Guarna – Salerno -, darà il via, per l’anno 2018-2019, al Bando dal titolo “Scuole della Comunità Salernitana #Un Salvadanaio per un’Idea” che vede coinvolti gli Studenti degli Istituti Scolastici Superiori della Città di Salerno, in un gioco di squadra.

Il Bando nasce per sensibilizzare i nostri giovani al bene comune attraverso una gara di solidarietà sociale volta a promuovere il volontariato, dove sono tutti protagonisti, impegnati ad immaginare ed a sviluppare concretamente le proprie idee per creare il futuro che sognano, come lo hanno immaginato.

Ciò mediante la elaborazione di progetti creativi in ambito sociale, da sviluppare concretamente.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione sceglie così di “rivolgersi ai giovani”, la risorsa più viva ed importante di cui dispone la Società, stimolandoli ad esprimere il meraviglioso potenziale esistente in ognuno e puntando con essi al recupero dei valori più alti.”

Saranno i nostri giovani, grazie alla loro partecipazione attiva, solidale e numerosa ed al loro vivo entusiasmo, grazie ovviamente al prezioso sostegno delle donazioni di quanti -grandi e piccini- vorranno supportarli, a rendere possibile e concreto il raggiungimento degli obiettivi per i quali si saranno messi in gioco.

La Fondazione mira così a promuovere la cultura del dono come sempre attraverso la Solidarietà sociale.

Sarà, infatti, una gara di Solidarietà sociale tra gli studenti degli Istituti scolastici della Città che porterà ad una vittoria collettiva; alla vittoria di tutta la giovane comunità salernitana che opera insieme, costruisce insieme e vince insieme.

Ciò, con il Patrocinio Morale del Comune di Salerno, della Fondazione CARISAL e della U.S. Salernitana 1919, i cui giocatori saranno testimonial d’eccezione dell’evento.