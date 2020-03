ScriviamoItalia, il progetto di Arti Grafiche Boccia.

Raccontare un’Italia che, nell’emergenza sanitaria scatenata dal Coronavirus, riscopre con fierezza il senso di comunità. L’Italia che canta l’inno sui balconi, sventola il tricolore, reagisce con solidarietà e senso di appartenenza.

Iltuogiornale.it, la prima piattaforma italiana di editoria on-demand lanciata da Arti Grafiche Boccia, vuole raccontare questa bellezza con la campagna #scriviAMOitalia, offrendo uno strumento a chi ha voglia di scrivere le tante storie di un Paese che continua a lavorare, progettare e sognare.

Così, fino al 30 aprile 2020, sarà possibile creare gratuitamente la prima pagina di un proprio giornale digitale, registrandosi sul sito www.iltuogiornale.it con il codice convenzione SCRIVIAMOITALIA. Le pagine realizzate potranno poi essere condivise via email e social media, oltre ad essere pubblicate all’interno di un’edicola digitale: uno spazio dove le storie prenderanno forma per costruire un’identità collettiva in grado di guardare al futuro con ottimismo.

Dopo l’adesione all’iniziativa “Solidarietà Digitale” promossa dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale, iltuogiornale.it rinnova il proprio sostegno a coloro che vogliono continuare a comunicare e scambiarsi informazioni per rimanere vicini, anche se distanti.