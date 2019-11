Scossa di terremoto nel Golfo di Salerno, nessun danno a persone o cose.

Una scossa di terremoto si è verificata intorno alle 16 nel Golfo di Salerno. A rilevare il sisma l’INGV, che ha registrato una magnitudo di 3.4 gradi, con una profondità stimata di circa 22 chilometri. Non risultano, al momento, danni a cose o persone.

Il sisma è stato avvertito in numerosi comuni della fascia costiera, in particolare Agropoli e Castellabate, ma anche nel capoluogo.

Soprattutto ai piani alti la scossa è stata avvertita. Non si segnalano danni.

La scossa è stata avvertita non solo a Salerno ma anche in provincia. Segnalazioni arrivano dai Picentini, da Bellizzi, Pontecagnano, Battipaglia, Agropoli, Capaccio Paestum ed in altri comuni del Cilento e del Vallo di Diano. Anche nella Valle dell’Irno, a Baronissi e Mercato San Severino segnalazioni. Anche in Costiera Amalfitana in tanti hanno avvertito la scossa.