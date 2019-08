Scontro tra motocicli, muore 15enne a Praiano.

Un 15enne ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Vettica, frazione di Praiano (Salerno), in Costiera Amalfitana. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un altro mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio è stato il 15enne, deceduto nell’ospedale ‘Costa d’Amalfi’ per le gravi ferite, mentre le altre due persone coinvolte (una delle quali è stata portata nel ‘Ruggi’ di Salerno) hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in trenta e cinque giorni.

Sconvolta l’intera Costiera Amalfitana: il giovane deceduto nell’impatto era il portiere della formazione Allievi del Costa d’Amalfi, società militante nel campionato di Eccellenza e presieduta dal maestro pasticciere Salvatore De Riso.

“Era un ragazzo esemplare, con tanta voglia di crescere e di migliorarsi ma un destino troppo crudele lo ha strappato a tutti noi”, il messaggio pubblicato sulla pagina social del club. (ANSA)