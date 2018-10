Forti raffiche di vento si stanno abbattendo su Salerno in queste ore.

Numerose le segnalazioni ai vigili del fuoco per alberi caduti o pericolanti, cartellonistica stradale e pubblicitaria divelta e semafori ed impianti di pubblica illuminazione danneggiati dalle raffiche.

Segnalate anche alcune tegole pericolanti.

Non si registrano feriti- Il vento forte si registra in prossimità della costa su cui è in corso anche una mareggiata.