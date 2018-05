Ritratti ambientali soggettivi, da sabato 5 al Museo Archeologico Provinciale.

Il progetto, ideato e diretto da Giovanni de Michele e organizzato dall’Associazione Bottega Idee Nuove, in collaborazione con numerose realtà territoriali, è sostenuto dal Liceo Artistico Sabatini-Menna, col patrocinio della Provincia di Salerno – Settore Musei e Biblioteche, del Comune di Salerno e della Fondazione Filiberto e Bianca Menna. Tema dell’attività, lo sviluppo di un racconto fotografico del territorio, tramite i volti e gli ambienti di artisti e artigiani salernitani, che vede 8 giovani fotografi coinvolti nella realizzazione della mostra “Ritratti ambientali soggettivi”.

La rassegna nasce dalla positiva esperienza della mostra “Ritratti Ambientali Extra Urbani”, in esposizione, nel maggio 2016, al Museo Archeologico Provinciale di Salerno e, successivamente, a dicembre 2016, presso il CibArti di via Mercanti (SA): 8 giovani fotografi provenienti dal Liceo Artistico di Salerno, sotto la guida del prof. Nicola Guarini, furono invitati a ritrarre la città di Salerno e i suoi luoghi dimenticati, abbandonati, da recuperare e restituire alla memoria, attraverso l’utilizzo della tecnica fotografica in bianco e nero.

L’iniziativa, curata da Nicola Guarini docente di fotografia del Liceo Artistico Sabatini-Menna e fotografo professionista, segue una logica, in qualche modo, “inversa”: se in “Ritratti ambientali extra-urbani”, di Salerno erano stati ritratti gli spazi, i luoghi storici e/o abbandonati, ora la città viene rappresentata attraverso i “volti” delle persone, artisti in particolare, che la abitano. Invece del bianco e nero e dei formati tradizionali, i giovani fotografi si sono confrontati con le istantanee , il colore, in formati ricercati.

All’interno degli spazi del Museo Archeologico di Salerno, dal 5 maggio al 3 giugno, verrà allestita la raccolta di fotografie istantanee a colori dei giovani artisti: Lucia Aprile, Giacomo Arguto, Giulia Capolupo, Chiara Cerasuolo, Michela Concilio, Valentina Satriano, Simone Sorrentino, Sara Vicinanza che hanno ritratto 26 artisti e artigiani del salernitano, trai i quali Giovanni Alfano, Giuseppe Cicalese, Valentina Cipullo, Federica D’Ambrosio, Giuseppe Di Muro, Ico Gasparri, Eduardo Giannattasio, Loredana Gigliotti, Fabio Giocondo, Diego Granese, Pino Latronico, Pierpaolo Lista, Raffaello Lucadamo, Ida Mainenti, Sarà Mautone, Deborah Napolitano, Eliana Petrizzi, Francesca Poto, Angelo Michele Risi, Enzo Rosamilia, Vincenzo Ruocco, Mariella Siano, Pierfrancesco Solimene, Barbara Tarno, Giovanni Trapanig, Marco Vecchio.

L’allestimento, curato da Giovanni de Michele e Nicola Guarini, in collaborazione con gli artisti coinvolti, sarà arricchito grazie agli interventi di illuminotecnica e ai supporti espositivi forniti dai partner del progetto, Aeffetech e Bevilacqua Costruzioni.

Durante la mostra, a cura di Alfonso Amendola, docente di Sociologia degli Audiovisivi sperimentali presso l’Università degli Studi di Salerno, si terrà il ciclo di incontri, dal titolo “Ritratti d’autore”, che racconta i percorsi della comunicazione, attraverso seminari e presentazioni di libri. Tre appuntamenti, attorno ai nuovi media, all’arte, al cinema, in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno – OPEN CLASS (ATENEO&TERRITORIO).

Programma:

Vernissage , 5 maggio h 18.00

Interverranno :

Giuseppe Canfora, Presidente Provincia di Salerno;

Ciro Castaldo, Dirigente del Settore Musei, Biblioteche e Pinacoteche Provincia di Salerno;

Dario Loffredo, Assessore al Commercio Comune di Salerno;

Silvia Pacifico, Funzionario Archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Province di Salerno e Avellino;

Ester Andreola, Dirigente scolastico Liceo Artistico Sabatini-Menna Salerno;

Francesco Savastano, Presidente Associazione Bottega Idee Nuove

Nicola Guarini, Docente di Fotografia Liceo Artistico Sabatini-Menna Salerno, curatore della mostra;

Alfonso Amendola, Docente di Sociologia degli Audiovisivi sperimentali Università degli Studi di Salerno, curatore dei seminari

Il vernissage sarà accompagnato da una degustazione enogastronomica, a cura di CibArti

Orari e Giorni di Apertura del Museo: martedì – domenica / ore 9.00 – 19.30

Indirizzo: Via San Benedetto 28 – 84122 Salerno

Info, ingressi e contatti:

Museo Archeologico Provinciale Salerno – tel. +39 089 231135 / info@museoarcheologicosalerno.it

info@bottegaideenuove.it

Segui l’evento:

Facebook/ www.facebook.com/bottegaideenuove/

Instagram/ @bottegaideenuove

Organizzata da: Bottega Idee Nuove

Sostenuta da: Liceo Artistico Sabatini-Menna di Salerno

Patrocinata da: Provincia di Salerno – Settore Musei e Biblioteche, Comune di Salerno, Fondazione Filiberto e Bianca Menna

Partner: Università degli Studi di Salerno – Open Class, Informagiovani Salerno; Progetti in Network, AmbientArti, Fonderie Culturali, piuomenoassociati, Carta Bianca, Aeffetech, Bevilacqua Costruzioni, CibArti Salerno

Direzione – Giovanni de Michele

Comunicazione – piuomenoassociati

Social – Milena D’Emma

Video – Luca Lanzetta