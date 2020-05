Ripresi i lavori della viabilità a servizio dell’aeroporto di Pontecagnano.

In questi giorni finalmente stanno ripartendo molti dei lavori di messa in sicurezza sulle strade provinciali, che a causa dell’emergenza sanitaria epidemiologica che ha colpito l’intero paese, erano stati interrotti.

Nella fase 2, seguita al lockdown totale, nel rispetto della normativa nazionale e reginale, si stanno riaprendo i cantieri già avviati dalla Provincia di Salerno negli scorsi mesi, precedenti allo stato di emergenza.

“Abbiamo ripreso per esempio – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – i lavori della viabilità a servizio dell’aeroporto “Costa d’Amalfi”. Nei giorni scorsi è stato ultimato l’intervento di sistemazione del confine stradale e di risagoma della nuova carreggiata ampliata della S.P. 275 di collegamento tra la S.P.417 Aversana e lo scalo aeroportuale, mentre sono in corso i lavori di allargamento di via Lago Carezza e di sistemazione delle intersezioni a rotatoria.

Stiamo parlando dell’intervento di collegamento Tangenziale di Salerno – Aeroporto Costa d’Amalfi – Capaccio, 1 lotto, finanziato da Fondi regionali, per cui ringrazio la Regione Campania, e in particolare il Presidente On. Vincenzo De Luca, per i finanziamenti regionali che ci consentono di mettere in sicurezza tutta la nostra rete viaria.

Altri cantieri sono stati riaperti e i lavori in alcuni casi già conclusi, con il coordinamento del settore Viabilità e Trasporti, supportato dal Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Antonio Rescigno. La Provincia di Salerno riparte a gran ritmo, la priorità è sugli interventi di somma urgenza mettendo in sicurezza i tratti di strada già interessati da lavori in corso e poi interrotti. Quindi continueremo con tutti gli altri interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale.”