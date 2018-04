Riki in concerto all’Arena del Mare il 16 luglio, via alla prevendita.

A oggi è l’artista italiano che al suo esordio ha venduto più biglietti in minor tempo, per circa 20 tappe del tour, ed è pronto a conquistare anche il pubblico di Salerno: Il 16 luglio RIKI arriverà in concerto all’Arena del Mare per la gioia di migliaia di fans del cantautore rivelazione del 2017 che continua a macinare record.

La corsa al biglietto è già partita: da oggi, venerdì 13 aprile, sono infatti già in vendita su Ticketone e su tutti i circuiti autorizzati i tagliandi per le nuove prestigiose date del tour estivo che seguono il grandissimo successo di quello invernale, conclusosi ieri sera al Forum di Assago, dove un boato di 12 mila persone ha accolto il giovane cantautore che è già riuscito nell’impresa di vendere più di 80.000 biglietti del suo tour invernale, andato completamente sold out.

A meno di un anno dal suo esordio, RIKI ha al suo attivo 5 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 1 per il cd “Mania.

Cantautore rivelazione dell’edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi, dove si aggiudica la vittoria della categoria cantanti, Riccardo Marcuzzo, classe 1992, ha debuttato Il 19 maggio 2017 con l’Ep d’esordio “Perdo le parole” ottenendo il triplo disco di platino e posizionandosi al #1 posto in classifica FIMI/GfK per 11 settimane consecutive, unico cantante ad aver ottenuto questo risultato nel 2017.

I video delle sue hit su YouTube – dal lyrics video di “Perdo le parole” al più recente “Aspetterò lo Stesso” – contano oltre le 120 milioni di views.

RIKI sorprende poi i fan pubblicando, lo scorso ottobre, un nuovo album di inediti – “Mania” – certificato disco d’oro la prima settimana e successivamente disco di platino, che per tre settimane consecutive è rimasto in vetta alla classifica FIMI/GfK. “Mania” è stato anticipato dal brano “Se parlassero di noi” – anch’esso disco d’oro – che, a poche ore dalla pubblicazione, ha esordito al #1 posto di iTunes, diventando il quarto singolo di RIKI, in soli 5 mesi, a collocarsi direttamente alla prima posizione.

Un successo inarrestabile per il giovane cantautore che in primavera si è aggiudicato il Kid’s Choice Award 2018 nella categoria Cantante Italiano Preferito e ha pubblicato la nuova versione di Tremo (Dolce Vita), una ballad piano e voce che si è arricchita di una sezione d’archi registrata a Londra, arrangiata e diretta da Simon Hale. Da pochi giorni è uscito il video, con uno stile noir moderno ed elegante, dal sapore malinconico e un po’ decadente che vanta a pochi giorni dall’uscita più di 1 milione di views.

I biglietti per il concerto di Riki del 16 luglio sono già disponibili al costo di € 30 su Ticketone e nei punti vendita abituali. La data è a cura di Anni 60 produzioni.

L’appuntamento arricchisce la programmazione estiva all’Arena del Mare di Salerno, allestita da Comune di Salerno e Autorità Portuale nel Sottopiazza della Concordia, dove è già atteso il 19 luglio Massimo Ranieri con “Sogno e son desto 400 volte”. Per informazioni 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.