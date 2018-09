Riattivata linea bus Sacco – Roccadaspide.

È stata riattivata, dopo l’interruzione avvenuta 8 anni fa per episodi di caduta massi lungo il percorso, la Linea di Bus (affidata alla Società Autolinee Pecori di Pecori E. & C. s.a.s. di Roscigno) che collega i paesi montani del Cilento, Sacco e Roccadaspide, passando per Piaggine e Villa Littorio.

Un servizio di trasporto pubblico fondamentale per consentire con facilità a studenti e cittadini di accedere dai paesi limitrofi a Roccadaspide sede del locale Ospedale Civile, del Distretto Sanitario, degli istituti di scuola pubblica secondaria (I’I.I.S. “Parmenide”) e per poter fruire in modo ottimale dei servizi sociali erogati dal Piano di Zona – Ambito S/7 di riferimento territoriale. Il servizio sarà erogato al pubblico a partire da lunedì 17 settembre 2018 e solo durante la durata dell’anno scolastico 2018/2019. I sindaci di Piaggine, Guglielmo Vairo, di Sacco, Franco Latempa, e di Roccadaspide, Gabriele Iuliano si dicono soddisfatti per il ripristino di un servizio indispensabile per gli abitanti di tutta la Comunità Montana del Cilento.

Un modo ulteriore per consentire a zone più interne di non rimanere isolate e rilanciare un collegamento viario, oltreché necessario per chi vive in quelle zone, anche indispensabile per i visitatori occasionali che apra a piccoli passi un accesso sempre più facilitato a quei luoghi.