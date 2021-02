Riapriamo la Biblioteca, incontro lunedì 1 in Provincia.

dal Comitato Riapriamo la Biblioteca riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 22 Febbraio 2021, come comitato “Riapriamo la Biblioteca” abbiamo ricevuto un invito per il prossimo 1 marzo alle ore 10.00, da parte della Provincia, per discutere insieme della situazione della Biblioteca di Via Laspro.

Saremo presenti all’appuntamento, perché crediamo nel valore della concertazione sociale come strumento volto alla risoluzione dei problemi, confidando di prendere parte ad un dialogo istituzuonale che abbia come finalità la collaborazione nel ripristino della fruizione dei locali di Via Laspro, nel totale rispetto delle norme sanitarie.

Ma, nonostante la convocazione per questa interlocuzione, organizzeremo, in contemporanea con l’incontro, un nuovo presidio in prossimità della Biblioteca, al fine di sottolineare ancora una volta quanto la mancanza di una struttura dedicata allo studio e alla consultazione di materiale librario sia un problema annoso e sentito dalle studentesse e dagli studenti della città di Salerno, e quanto quindi il ripristino della fruizione dei locali della Biblioteca sia indispensabile.

Saranno rispettati tutti i protocolli di distanziamento sociale.