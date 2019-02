Reddito di Cittadinanza, presentazione Sportello Socale Meetup ABG domenica 10 al Polo Nautico.

Domenica 10 febbraio 2019 alle ore 10,30 presso l’hotel Polo Nautico in via Lungomare Cristoforo Colombo a Salerno si terrà l’incontro pubblico del MeetUp Amici di Beppe Grillo insieme agli attivisti e ai portavoce del Movimento 5 Stelle dedicato al “Reddito di Cittadinanza”. In occasione dell’incontro con la cittadinanza e con gli organi di informazione sarà presentato lo Sportello Sociale Informativo che sarà operativo dalla prossima settimana per supportare e guidare la platea degli interessati al reinserimento attivo nel mondo del lavoro. Inoltre, grazie ad un software di simulazione sviluppato dagli attivisti del MeetUp, sarà possibile verificare l’aderenza ai requisiti del RdC e realizzare una stima precisa e puntuale dell’importo che ogni singolo avete diritto riuscirà a percepire.

Nel corso della conferenza saranno anche illustrati i dettagli della campagna #SeLoDiciamoLoFacciamo che punta a presentare le azione realizzate in questi primi 7 mesi di governo e che in prospettiva migliorerà la qualità della vita degli italiani: Pensione di Cittadinanza, Quota 100, Taglio dei vitalizi e delle pensioni d’oro, Spazzacorrotti, Tassazione al 15% per le piccole imprese, Stop pubblicità per il gioco d’azzardo e Risarcimento per i truffati delle banche.

Lo Sportello Sociale è l’unico canale ufficiale del Movimento 5 Stelle presente a Salerno destinato alle informazioni sul Reddito di Cittadinanza.

La cittadinanza e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.