Rank espone al Graal di Nocera da giovedì 21.

Giovedì 21 marzo, alle 19:00, nella sala principale del Graal, introduciamo al pubblico LYRICS, la mostra personale temporanea delle opere di Luigi De Rosa in arte RANK.

“Le sue opere sono intrise di colori, esperienze di vita, melodie, ma soprattutto passioni. Eventi, immagini, sensazioni, idee, sono rievocate, diventano materia, tracce espressive dei suoi ricordi, dei suoi miti, dei suoi viaggi.”

La Chiesa sconsacrata del 1080 di Nocera Inferiore è la location ideale per accogliere artisti, fotografi, scrittori, musicisti e dare vita a un vero viaggio tra arte, cultura, musica e sapori.

Biografia:

Luigi De Rosa (RANK) classe ’76, nasce a Salerno e cresce a Sao Paolo, Brasile.

Nel 1991 rientra in Italia e frequenta l’Istituto d’Arte F. Menna.

Prosegue gli studi all’Accademia Di Belle Arti di Napoli all’ indirizzo pittura.

Successivamente la sua arte abbraccia la ceramica diventando decoratore per una nota azienda vietrese.

Continua la sua evoluzione artistica contemporaneamente come modellista e scultore fino a raggiungere l’apice del suo successo artistico come tecnico serigrafico e progettista per la Master Tiles , Lahore, Pakistan società attiva in progetti internazionali con destinazioni come Dubai, Cina e India.

Il suo stile ha attraversato periodi diversi influenzato non solo dai i viaggi di lavoro ma anche dai suoi miti come Schiele, Stanton, Basquiat, Haring ,Warhol e successivamente H. R. Giger.

Dopo aver realizzato 18 mostre personali, di cui le ultime 2 nel 2018, Lyrics risulta essere la più complessa perché finalmente arte figurativa e musica, altra grande passione, e lavoro, si intrecciano per captare non solo l’attenzione ma anche un ricordo di chi osserva.

​ Evento Ufficiale Facebook: https://www.facebook.com/events/1988624171440839/

La opere di Rank De Rosa saranno esposte al Graal dal 21 marzo fino al 01 maggio 2019.

La mostra sarà visitabile presso il Graal dal martedì alla domenica, dalle ore 18:00 in poi.

Ingresso: libero