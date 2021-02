Raccordo Sa-AV, Anas e Vigili del Fuoco al lavoro.

Continua interrottamente il lavoro di Anas lungo il raccordo Autostradale 2 “di Avellino” per lo sgombero del materiale dalla sede stradale ed al successivo taglio delle alberature, nonostante proseguano le condizioni meteorologiche avverse.

Il lavoro già svolto dal personale di Anas, con l’aiuto delle Forze dell’Ordine, ha permesso – attraverso la rimozione temporanea di alcuni new jersey – di far defluire il traffico, rimasto bloccato lungo il raccordo per circa 5 km, in concomitanza con l’evento di smottamento.

Allo stato attuale permane la chiusura della tratta tra Serino ed Atripalda (fine Raccordo al km 30,441), in entrambe le direzioni; l’uscita obbligatoria per la direzione nord (Avellino) è a Serino, con proseguimento lungo viabilità comunale alternativa.

Le attività di Anas, con i propri uomini e mezzi oltre che con quelli dell’impresa incaricata del pronto intervento, proseguiranno per tutta la notte, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.