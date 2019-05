R-Estate in Masseria: tutti gli eventi di giugno.

Se a chiudere la primavera ci sarà il prossimo 31 maggio il trio Black Soul Project, a cena con gli ospiti e poi in esibizione, a dare il via alla bella stagione ci pensano il 6 giugno le melodie nostrane dei Quisisona.

La band made in Capri, che da anni interpreta le musiche della tradizione napoletana, nota per aver suonato in jam-session con artisti internazionali del calibro di Michael Bublè, Byoncè, Skin e Zucchero ed in trasmissioni televisive di spessore nazionale, si esibirà al La Casella per una delle “Cene con competenze”, prerogativa della Masseria che sta diventando punto di riferimento di professionalità artistiche e non solo.

Appuntamento successivo per il 17 di Giugno con la semifinale del Festival del Mare. La finale, invece, è prevista all’Arena del Mare di Salerno per il 12 luglio, con una protagonista d’eccezione: Cheryl Porter in qualità di giurata. Il 13 luglio Miss Porter sarà poi al La Casella per la sua masterclass a numero chiuso.

Giovedì 27, gli eventi di giugno si concluderanno con il “naso rosso” ed il sorriso di Mago Mark, al secolo Marco Critelli.

Prestigiatore, comico professionista, conduttore radiofonico e autore televisivo per Il Bello del Calcio, Domenica In e Made in Sud, è ad oggi uno dei maggiori esperti italiani di clownterapia.

L’intera giornata, dedicata in particolare a clown dottori, volontari, animatori di comunità, animatori turistici, ma anche a tutti coloro che siano interessati ad avvicinarsi a questo mondo straordinario, sarà una vera e propria full immersion in un settore magico-comico.

