Quota 100, Salvini: oltre 70.000 adesioni, oltre 6.700 in Campania, 1.480 a Salerno, orgoglioso di questo governo.

“Orgoglioso dei risultati di quota 100, con circa 70mila adesioni in tutta Italia di cui 6.729 in Campania. È un altro risultato di questo governo, per il quale mi sono speso con particolare impegno. Chi ha il sacrosanto diritto di smettere di lavorare può farlo, e lascia spazio a giovani in cerca di lavoro. Alla faccia della Fornero. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il vicepremier Matteo Salvini.

Quota 100 – Domande Presentate

Dati aggiornati alle ore 12.00 del 26/02/2019 REGIONE PROVINCIA NUMERO DOMANDE TOTALE NAPOLI 3.250 CAMPANIA AVELLINO 559 BENEVENTO 366 CASERTA 1.074 SALERNO 1.480 6.729