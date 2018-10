Provincia, il congedo di Canfora dopo 4 anni di presidenza.

I saluti del Presidente Giuseppe Canfora ai dipendenti, funzionari e dirigenti provinciali in occasione della scadenza del suo mandato:

Mi accingo, dopo quattro anni, a lasciare la carica di Presidente di questa Provincia.

In questo momento ritengo doveroso porgere un caro saluto e formulare un ringraziamento a tutti i collaboratori, ai dipendenti, ai funzionari, ai dirigenti con cui dal 2014 ho lavorato fianco a fianco. Un particolare ringraziamento va ai consiglieri provinciali, di maggioranza e di minoranza, per il loro impegno e per la loro disponibilità, sempre aperti al dialogo e al confronto.

Sono stati quattro anni importanti della mia vita umana, politica e istituzionale, nel contesto di un Ente senza risorse e con una miriade di problemi da risolvere, risultato di una riforma che non ha funzionato e di una precedente gestione a dir poco fallimentare.

Sono stati quattro anni di grande impegno e di difficoltà ma anche di arricchimento umano e istituzionale.

Un grazie particolare va a quei funzionari che mi hanno supportato quotidianamente e sostenuto, a quanti hanno collaborato con passione e dedizione, anche nei momenti più difficili e complicati, al servizio dei cittadini. Ho avuto infatti la fortuna di avere accanto a me un valido gruppo di funzionari ed il supporto di dipendenti che hanno svolto il loro lavoro con serietà e professionalità, mettendo sempre al centro del proprio operato il bene comune.

Auguro con tutto il cuore ogni bene ai cittadini della nostra Provincia, al futuro Presidente e a tutti i funzionari e dipendenti di questo Ente, affinché possano sempre lavorare nell’esclusivo interesse del bene pubblico.

Giuseppe Canfora, Presidente uscente della Provincia di Salerno